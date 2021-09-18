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Haberler Balıkesir Seyyar midye tezgâhında uyuşturucu satan baba oğul suçüstü yakalandı

Seyyar midye tezgâhında uyuşturucu satan baba oğul suçüstü yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde seyyar midye arabasında uyuşturucu sattığı belirlenen baba ve oğlu, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Adliyeye çıkarılan S.U. ve oğlu E.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Seyyar midye tezgâhında uyuşturucu satan baba oğul suçüstü yakalandı
İHA

18.09.2021, 10:40 Güncelleme Tarihi: 18.09.2021, 11:00

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ın araç trafiğe kapalı Talatpaşa Caddesi'nde cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen ve üç tekerlekli camekânlı el arabasında midye satışı yaptığı öğrenilen S.U.'nun midye satışının yanı sıra uyuşturucu satışı yaptığını belirleyen polis ekipleri, şahsı takibe aldı. S.U.'ya oğlu E.U.'nun uyuşturucu satışında yardımcı olduğunu belirleyen narkotik ekipleri, gerçekleştirdikleri başarılı bir operasyonla baba-oğlu uyuşturucu satışı yaptıkları anda kıskıvrak yakaladı. S.U. ve E.U.'nun evinde arama yapan ekipler, satışa hazır plakalar halinde yüksek miktarda uyuşturucuya da el koydu. Adliyeye çıkarılan S.U. ve oğlu E.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonların aralıksız süreceği vurgulandı.

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