BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 25 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti. Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen çeşitli ülkelere mensup 25 düzensiz göçmeni kurtardı. Göçmenler ifadelerinin alınması için Sahil Güvenlik Komutanlığı'na sevk edildi.
■ SUAT SALGIN
Lastik botta mahsur kalan 25 göçmen kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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