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Haberler Balıkesir Midye tezgahında uyuşturucu satıyorlardı

Midye tezgahında uyuşturucu satıyorlardı

Midye tezgahında uyuşturucu satıyorlardı

19.9.2021

BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesinde, seyyar midye arabasında uyuşturucu sattığı belirlenen torbacı S.U ve oğlu E.U. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. S.U. ve E.U'nun evinde arama yapan ekipler, satışa hazır halde plakalar halinde yüksek miktarda uyuşturucu paketlerine de el koydu. Adliyeye çıkarılan S.U ve oğlu E.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ilçe genelindeki uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonların aralıksız süreceği vurgulandı.

■ SUAT SALGIN

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