BALIKESİR'İN Edremit ilçesinde ana yoldan geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Kaza önceki akşam Edremit Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Kavşağı'nda meydana geldi. Sezai K. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kevser A. isimli kadına çarptı. Yaralanan kadına ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Sedyeye alınan yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.
■ SUAT SALGIN
Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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