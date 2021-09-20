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Haberler Balıkesir Mehmet ölüme 17 gün direnebildi

Mehmet ölüme 17 gün direnebildi

Mehmet ölüme 17 gün direnebildi

20.9.2021

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki iş yeri yangınında ağır yaralanan 14 yaşındaki Mehmet Başbay tedavi gördüğü hastanede 17 gün sonra hayatını kaybetti. Edremit Güre Mahallesi'nde 3 Eylül'de iş yerinde çıkan yangında Erhan Başbay (40) vefat etmiş, oğlu Mehmet Başbay (14) ağır yaralanmıştı. Balıkesir Şehir Hastanesi'nde tedavi gören 14 yaşındaki Mehmet Başbay yapılan tüm tedavilere rağmen hayatını kaybetti.

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