Mehmet ölüme 17 gün direnebildi

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki iş yeri yangınında ağır yaralanan 14 yaşındaki Mehmet Başbay tedavi gördüğü hastanede 17 gün sonra hayatını kaybetti. Edremit Güre Mahallesi'nde 3 Eylül'de iş yerinde çıkan yangında Erhan Başbay (40) vefat etmiş, oğlu Mehmet Başbay (14) ağır yaralanmıştı. Balıkesir Şehir Hastanesi'nde tedavi gören 14 yaşındaki Mehmet Başbay yapılan tüm tedavilere rağmen hayatını kaybetti.