Masumiyet savaşını 16 yılda kazandılar

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, 21 Mart 2006'da okula gitmek için evlerinden ayrılan ve 44 gün sonra cesetleri bulunan 10 yaşlarındaki teyze kızları Büşra Karabacak ve Tuğçe Yıldırım'ın öldürülmesine ilişkin davada şok gelişme yaşandı. 16 yıldır defalarca DNA testi veren ve en son geçtiğimiz ay özel bir üniversitede görevli Adli Tıp Uzmanı'nın raporu sonrası 8 Haziran 2021'den beri tutuklu bulunan Seyhan Y. ve Ayhan Y. ile ilgili son sözü Adli Tıp Genel Kurulu söyledi. 16 yıldır masumiyetlerini kanıtlamaya çalışan iki kardeşle ilgi son raporda, öldürülen kuzenlerden birinin tırnak içinden alınan DNA örneğinin, zanlı kardeşlerin DNA'larıyla uyuşmadığı ortaya çıktı. İki kardeşin avukatları Kemal Bilir, müvekkillerinin serbest kalması gerektiğini söyledi.



Haziran ayında tutuklanan Seyhan Y'nin DNA'sının, çocuklardan alınan DNA örneğiyle uyuşmadığı raporlandı.



HAZİRAN'DA TUTUKLANDILAR

Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz Haziran'da görülen davaya, tutuksuz yargılanan Seyhan Y. ve Ayhan Y. katılmamıştı. Mahkeme heyeti, Ankara Üniversitesi'nden gelen DNA değerlendirme raporu doğrultusunda sanıkların yakalanarak tutuklanmasına karar vermişti. Cinayetlerin işlendiği ilk günden beri sayısız kez DNA örneği veren Seyhan ve Ayhan Y. kardeşler, suçsuz olduklarını ispat için savaş verirken, tutuklama kararıyla yıkılmıştı. 2 kardeş, mahkemenin kararının ardından cezaevine gönderilmişti.





İki kuzenin ölümünden sorumlu olanlar 16 yıldır aranıyor. Cinayetlerin failleri, son rapora göre dışarıda geziyor.



'SERBEST KALMALARI LAZIM'

8 Haziran tarihinden beri tutuklu olan iki kardeş Seyhan Y. ve Ayhan Y'nin İzmir Barosuna kayıtlı avukatları Kemal Bilir, 2006'dan beri öldürülen iki kuzenin cinayetiyle ilgilerinin olmadığını ispat etmeye çalışan iki kardeşle ilgili Adli Tıp Genel Kurulu'ndan gelen son raporun, Büşra ve Tuğçe isimli kuzenlerden çıkan DNA örneklerinin, müvekkillerinin DNA'larıyla uyuşmadığını ortaya koyduğunu belirtti. Müvekkillerinin suçsuz olduklarının bir kez daha ispatlandığını dile getiren Bilir, asıl katillerin ellerini kollarını sallayarak dışarıda gezdiklerine dikkati çekerek, aylardır tutuklu bulunan iki kardeşin artık serbest bırakılmasını beklediklerini vurguladı.

FATİH ŞENDİL