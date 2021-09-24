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Haberler Balıkesir Balıkesir dönüşü feci kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüs, TIR'a çarptı

Balıkesir dönüşü feci kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüs, TIR'a çarptı

Balıkesir'den Şanlıurfa'ya dönen tarım işçilerini taşıyan minibür, TIR'a arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Mehmet Erkek ve aracındaki 5'i çocuk 16 kişi yaralandı.

Balıkesir dönüşü feci kaza! Tarım işçilerini taşıyan minibüs, TIR’a çarptı
DHA

24.09.2021, 09:03 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021, 09:04

Kaza, saat 01.00 sıralarında Aksaray- Adana kara yolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Balıkesir'den Şanlıurfa'ya dönen tarım işçilerini taşıyan Mehmet Erkek (42) yönetimindeki 71 DL 099 plakalı minibüs, Ankara'dan Osmaniye'ye giden Ali Duman'ın (45) kullandığı 80 HK 013 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazada minibüs sürücüsü Mehmet Erkek ve aracındaki 5'i çocuk 16 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. TIR şoförü Duman da kazadan yara almadan kurtuldu.

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