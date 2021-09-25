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Haberler Balıkesir Ölüm bile ayıramadı

Ölüm bile ayıramadı

Balıkesir Kepsut’ta tankerle çarpsarak hurdaya dönen otomobil, iki gence mezar oldu. 21 yasındaki sürücü Ceyhun Öz ve nisanlısı Aslı Öztürk’ün (19) ölümü sevenlerini yasa bogdu

Ölüm bile ayıramadı

25.9.2021

Önceki akşam Balıkesir- Kepsut karayolunun 10. kilometresinde meydana gelen kazada, bir otomobil ile tanker çarpıştı. Ceyhun Öz, yönetimindeki 10 AFS 984 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini bilinmeyen bir nedenle kaybederek Abdurrahman T. (54) idaresindeki 41 UJ 419 plakalı tankerle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ceyhun Öz, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan nişanlısı Aslı Öztürk de kaldırıldığı Atatürk Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tanker sürücüsü Abdurrahman T. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

'İŞİMİ HAZIRLA' DİYE TAKILMIŞ
Nişanlı çiftin, kaza sırasında Ceyhun Öz'ün ağabeyinin kına gecesinden dönmekte oldukları öğrenildi. Acı olayın ardından aile üyeleri, düğün yerine cenazede bir araya geldi. Cenazeye katılan Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, "Kaza yüreğimizi yaktı. Daha birkaç gün önce kızımız Aslı, 'Başkanım benim işimi hazırla' diye takılmıştı. Ama işte bütün hayalleri burada sona erdi. Allah'tan ailelerine ve sevenlerine sabırlar diliyorum" dedi.

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