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Haberler Balıkesir Balıkesir'de polisten 43 şahsa gözaltı

Balıkesir'de polisten 43 şahsa gözaltı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 43 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

Balıkesir’de polisten 43 şahsa gözaltı
İHA

26.09.2021, 13:14

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla il merkezinde, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye Edremit ve Susurluk ilçelerinde 25.09.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 13 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 10 adet fişek ve 8 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 138 adet kartuş ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 25.09.2021 tarihinde il merkezi, Bandırma, Ayvalık ve Edremit ilçelerinde yapılan 18 ayrı çalışmada, 30 şahıs yakalanmış, 1 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.1 şahıs gözaltına alınırken, 28 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 20.97 gram metamfetamin, 49,62 gram esrar, 121 adet sentetik ecza hap ve 324 adet ecstasy hap ele geçirilmiştir.

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