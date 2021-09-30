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Haberler Balıkesir Balıkesir'de yem yüklü TIR devrildi! Yol ulaşıma kapandı

Balıkesir'de yem yüklü TIR devrildi! Yol ulaşıma kapandı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otomobille çarpışan yem yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu D-565 kara yolunun Balıkesir yönü ulaşıma kapandı, kazada 2 kişi yaralandı.

Balıkesir’de yem yüklü TIR devrildi! Yol ulaşıma kapandı
AA

30.09.2021, 10:31

Emre Aktaş yönetimindeki 16 VK 665 plakalı hayvan yemi yüklü TIR ile Halil Kırbaşlar idaresindeki 10 SK 711 plakalı otomobil, D-565 kara yolunun Susurluk Garaj mevkisindeki kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen TIR'daki yemler yola saçıldı, otomobil 50 metre sürüklendi.

Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunun Balıkesir yönü ulaşıma kapandı, trafik akışı tali yoldan sağlanıyor. Yolun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

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