Cinayetin ardında platonik aşk şüphesi

Balıkesir'de 3 yıl önce av tüfeğiyle öldürülen Mustafa Kut (50) cinayetinde, şüpheler eşi ne platonik aşk besleyen bir başka köylü Ramazan Şahin üzerinde yoğunlaştı. Cinayete kurban giden Mustafa Kut'un eşi Dürdane Kut, eşinin ölümünde kendisine aşık olduğunu iddia ettiği ve yollarına birçok aşk mektupları bırakan köylüleri Ramazan Şahin'in parmağı olduğunu söyledi.

Suçlamaların odağındaki Ramazan Şahin, mektupta 'Koca Dürdane'm, benim koca ineğim, benim tavşanım, canım Dürdane'm, civelek Dürdane'm... Seni deliler gibi seviyorum. Çılgınlar gibi aşığım' diye yazdığını kabul ederken, cinayet suçlamasını kabul etmedi.

SIRTINDAN VURULDU

Balıkesir Havran ilçesine bağlı Kalabak Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk babası Mustafa Kut, 25 Temmuz 2018 tarihinde tarlasına gitmek üzere sabah saatlerinde evden ayrıldı. Bir süre sonra Kut, tarlasına bir kilometre mesafede köylüler tarafından sulama için kullandığı su borusunun yakınında ölü bulundu. Olaydan sonra yapılan otopsi raporunda Kut'un, 3 metreden sırtından av tüfeği ile vurularak öldürüldüğü belirtildi. Cinayetin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen eşinin katilinin bir türlü bulunamadığını söyleyen Dürdane Kut, eşini kendisine platonik aşk duyan ve yollarına aşk mektupları bırakan köylüleri Ramazan Şahin'den şüphelendiğini söyledi. Acılı eş Kut, "Ramazan Şahin, tarlama, bahçeme ve köy yollarına aşk mektupları bıraktı. Kendisinin çocukluk aşkı olduğumu söyleyen Ramazan, beni kimseye yar etmeyeceğini de yazmış. Sürekli evimizi de gizli gizli gözlerdi. Bana olan platonik aşkı yüzünden eşimi öldürdüğünü düşünüyorum. Kocamın kimseyle bir derdi ve kavgası yoktu" dedi.

TAKINTILI MEKTUPLAR

RAMAZAN Şahin'in kendisi için yazdığı mektubu paylaşan Dürdane Kut, "Koca Dürdane'm, benim koca ineğim, benim tavşanım, canım Dürdane'm, civelek Dürdane'm, koca ineğim benim... Çocukluk aşkım. O kadar kadın görüyorum sana çıkmıyor. Sen bambaşkasın, senden başkasını gözüm görmüyor. Seni delileler gibi seviyorum, çılgınlar gibi aşığım sana. Seni kimselere yar etmeyeceğim. İkimiz de kara toprağa girene kadar seveceğim. Sen neden kaçıyorsun" şeklinde çirkin yorumların olduğunu söyledi. Suçlamaların odağındaki Ramazan Şahin, mektuplarla kötü bir maksadının olmadığını söyledi. Şahin, "Dürdane benim duygularımla oynadı. Kkötü bir maksadım yok. Ölen Mustafa ile kesinlikle bir husumetim olmadı. 30 senedir tarla komşusuyuz. Öldürmem için bir neden yok" dedi.

İHSAN KARATAŞ