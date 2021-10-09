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Haberler Balıkesir Bandırma'da kripto para operasyonu

Bandırma'da kripto para operasyonu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde siber suçlarla mücadeleye yönelik operasyonda kripto para üretimi yaptığı tespit edilen adrese operasyon düzenlendi

Bandırma’da kripto para operasyonu
İHA

09.10.2021, 17:18

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, SİBER suçlarla mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Bandırma ilçesinde yasadışı kripto para üretimi yaptığı tespit edilen 3 şüphelinin ikamet adreslerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, kripto para üretiminde kullanılan 3 adet anakart, 3 adet Ram, 3 adet işlemci, 3 adet power supply, 10 adet ekran kartı, 4 adet USB bellek, 2 adet soğutucu fan, 3 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar ve 2 adet mining sistemi (toplam değeri 700.000 TL) ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.
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