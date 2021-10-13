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Haberler Balıkesir Balıkesir’de aranan 22 kişi yakayı ele verdi

Balıkesir’de aranan 22 kişi yakayı ele verdi

13.10.2021

BALIKESİR'DE polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs yakalandı, 5'i çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ekipler genel asayişi sağlamak amacıyla il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Gömeç, Manyas ve Susurluk ilçelerinde, 22 aranan şüpheliyi gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 35 adet fişek ele geçirildi. 2 adet ruhsatsız tüfek ve 1 kartuş ele geçirildi.

■ SUAT SALGIN

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