Gençler dünyaya açılıyor

DÜNYAYA açılan bir gençlik hedefiyle Uluslararası Gençlik Modeli projesi başta olmak üzere; gençlik alanında uluslararası çalışmalara ev sahipliği yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, katıldığı Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'ndan Balıkesir gençlerine "Gençlik Araştırma Merkezi" başta olmak üzere birçok müjde verdi. Gençlik çalışmalarında dünyaya örnek olacak çalışmalara imza atan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; sürdürülebilir ve güvenli kentleşme alanındaki hedeflere ulaşabilmek için gençlik çalışmalarına özel önem veriyor. Ulusal ve uluslararası paydaşlarla iş birliği içinde Balıkesir'in yerel imkânlarını da verimli bir şekilde kullanarak gençlik çalışmalarını dünya standartlarına yükseltmek amacıyla "Balıkesir Uluslararası Gençlik Modeli Projesi"ni hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, New York'tan gençlere yeni bir müjde daha verdi. Başkan Yılmaz, BM İnsan Yerleşimleri Programı'nın Gençlik Danışma Kurulu Sekretaryasının Balıkesir'e taşınması, şehirde BM destekli Danışma Kurulu oluşturulması ve yine BM desteğiyle Balıkesir'e Gençlik Araştırma Merkezi kazandırılmasına yönelik kararlar aldıklarını söyledi.

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