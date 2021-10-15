‘Satın alma sahiplen’

BALIKESIR Büyükşehir Belediyesi, 20 ilçeyi karış karış gezerek sokak hayvanları için mobil veterinerlik hizmeti verecek olan VETBÜS'ü devreye aldı. Başkan Yücel Yılmaz'ın da katıldığı programda ayrıca Aileye Katılma Hareketi adıyla düzenlenen sahiplendirme kampanyasında sahiplenilen canlar, yeni yuvalarına kavuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz sahiplenilen kedilerden birinin ismini Mırnav, köpeğin ismini ise Gece koydu. Her canlının birlikte, rahat ve huzur içerisinde yaşayabileceği bir şehir inşa etmek amacıyla yaklaşık 2,5 yıl önce yola çıktıklarını kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz sokak hayvanlarının tedavi, bakım ve rehabilitasyonlarını Büyükşehir olarak sürdürdüklerini söyledi. Yılmaz "Müdahale ekibi ihtiyacı doğdu. 20 ilçemize hizmet verecek VETBÜS'ü devreye aldık. Bu araçla 20 ilçemizin tamamını gezerek en ücra köşedeki can dostlarımıza dahi tüm klinik imkânlarını sunacağız. Aracımızın içerinde yer alan röntgen cihazını hibe eden Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş.'ye bağlı Oksijen Tesisleri Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz." açıklamasında bulundu.

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