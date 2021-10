Üreticiye rekor destek

TARIMI ve hayvancılığı önceleyerek hizmetlerine devam eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da hayvancılıkla uğraşan üreticilere, süt otu dağıtıyor. Büyükşehir Belediyesi destekleriyle geçtiğimiz yıl 35 bin dekarda üretimi yapılan süt otu ekimi, bu yıl 70 bin dekara çıkarılacak ve böylece bu zamana kadar verilen destekte rekora ulaşılacak.

KABUĞUNU KIRIYOR

İLKI İvrindi'de gerçekleştirilen süt otu dağıtımı, geçim kaynağı hayvancılık olan diğer ilçelerde de devam edecek. Böylece, 2021 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliği kapsamında; bin 593 üreticiye yaklaşık 15 bin dekar alanda ekimi yapılması için toplam 73 bin kilogram süt otu tohumu dağıtılacak. Balıkesir'i Türkiye ve dünyaya tanıtmak için adımlar attıklarını kaydeden Başkan Yücel Yılmaz "Ürettiklerimizle, peynirimizle, zeytinyağımızla, çiftçimizin kalitesiyle, zamana uyum sağlamamızla, kaliteli hemşehriciliğimizle kabuğumuzu kıracağız. Her yerde Balıkesir'imizi; anlatarak, tanıtarak şehrimizi ve ürünlerini marka değer haline getiriyoruz. Şehrin ekonomisini güçlendirmenin yollarından biri de ürünlerimizin tanıtılması. Bunu da layıkıyla yapıyoruz. Balıkesir'in kaderini sizlerle birlikte değiştireceğiz, her ürünümüzün katma değeri yükselecek. Bu dağıttığımız tohumlar inşallah yeşerir, hayvanlarımıza bereket olarak döner. Onlar et tutar, satarken de bereketi cebinize girer." diye konuştu.