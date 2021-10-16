Balıkesir merkezli 3 ilde eş zamanlı baskın: 15 gözaltı

BALIKESİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Balıkesir merkezli, İstanbul ve Düzce'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6'sı kamu görevlisi 15 kişi gözaltına alındı. ■ SUAT SALGIN

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