  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Balıkesir merkezli 3 ilde eş zamanlı baskın: 15 gözaltı

Balıkesir merkezli 3 ilde eş zamanlı baskın: 15 gözaltı

16.10.2021

BALIKESİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Balıkesir merkezli, İstanbul ve Düzce'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6'sı kamu görevlisi 15 kişi gözaltına alındı. ■ SUAT SALGIN
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balıkesir merkezli 3 ilde eş zamanlı baskın: 15 gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.