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Haberler Balıkesir Kazdağları’nda bulut geçişleri görsel şölen sunuyor

Kazdağları’nda bulut geçişleri görsel şölen sunuyor

Kazdağları’nda rüzgârın yönünün poyraza dönmesiyle birlikte Marmara bölgesinde toplanan bulutlar, Ege bölgesine geçerken, adeta bulut şelaleleri oluşturuyor.

Kazdağları’nda bulut geçişleri görsel şölen sunuyor
İHA

16.10.2021, 12:59 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021, 13:18

Bu görsel şölen ise drone kameralarına yansıdı.


Balıkesir'in Havran ilçesinde, Kazdağları'nın Hanlar mevkiinde, genelde bahar aylarında görülen bulut geçişleri, rüzgârların poyraz yönüne dönmesiyle birlikte tekrar başladı.

Eşsiz bir görsel şölen sunan bulut geçişleri sabah saatlerinde daha iyi izlenebiliyor. Marmara bölgesinde toplanan bulutlar, Kazdağları'ın derin vadilerinden rüzgârın da tesiriyle geçerek Ege'ye ulaşıyor.

Bu görsel şölen ise havadan İhlas Haber Ajansı tarafından drone kamerası ile kayıt altına alındı.

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