Sürat teknesinin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti! Balıkesir’deki feci olayda yeni gelişme

Ankara'da yaşayan 1 çocuk annesi Elvan Taşdöğen, ailesi ile birlikte tatil için gittiği Erdek'te 7 Ağustos'da denize girdi. Taşdöğen'e denizde yüzdüğü sırada Erdem Küçük'ün kullandığı sürat teknesi çarptı. Denizden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırılan Elvan Taşdöğen, hayatını kaybetti. Taşdöğen'in cenazesi Ankara'da toprağa verilirken, Erdem Küçük, gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı. Erdem Küçük, savcılık ve Taşdöğen ailesinin avukatının itirazı üzerine yeniden gözlatına alınıp üst mahkemece tutuklandı. Erdem Küçük, yaklaşık 1 ay tutuklu kaldıktan sora ise adli kontrol şartıyla tahliye edildi.





9 YIL HAPİS TALEBİ

Savcılığın olayla ilgili soruşturması tamamlanarak, müteahhit ve amatör lig ekiplerinden, 1923 Mustafakemalpaşa Spor Kulübü'nün eski başkanı Erdem Küçük hakkında, 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, şüpheli Erdem Küçük'ün olay günü kullandığı teknesi ile olay yerinde bulunan otele ait iskeleden hareket ettiği, sonra kıyıya paralel olan mantar dubalara yakın ve süratli bir şekilde yol aldığı belirtildi. Bu sırada Elvan Taşdöğen'in denizde arkadaşıyla birlikte yüzer vaziyette olduğu, şüphelinin kullandığı tekne ile Taşdöğen'e çarparak ölümüne neden olduğu belirtildi.



'BİLİNÇLİ TAKSİR' TESPİTİ

İddianamede şüphelinin insanların yüzdükleri mantar dubaların çok yakın bir bölgesinden tekne ile dubalara paralel ve süratli bir şekilde geçmesi nedeniyle olayda bilinçli taksirle hareket ettiğinin kabulü gerektiğine dikkat çekilerek, TCK'nın 85/1 ve 22/3 maddeleri kapsamında yargılanmasının yapılarak cezalandırılması istendi.





'ÇOK DİKKATLİ KULLANIYORDUM'

İddianamede Elvan Taşdöğen'in genel beden travmasına bağlı çok sayıda kemik kırıklarıyla birlikte iç organ ve büyük damar yaralanması sonucu meydana geldiği yönündeki Bursa Adli Tıp Kurumu raporuna da yer verildi. Şüpheli Ender Küçük, iddianamede yer alan ifadesinde, tekneyi çok dikkatli kullanmaya çalıştığını söyleyerek, "Olay sırasında da tekneyi oturarak değil ayakta kullanıyordum. Denizde o sırada görüşümü engelleyecek güneş yansıması veya başka bir şey yoktu. Çarptım şahıs muhtemelen o sırada denize daldığı için görmedim. Üzerime atılı suçlamayı anlattığım şekilde kabul ediyorum" dedi.





'YÜKSEK CEZAYI ALMASI İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ'

Elvan Taşdöğen'in eşi Aydın Taşdöğen, Ender Küçük'ün en yüksek cezayı alması için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Bir maganda geliyor, çevresindeki insanlara hava atmak amacıyla kıyıya çok yakın bir bölgede sürat teknesiyle ilerliyor. Eşim de o anda sadece kıyıya 35-40 metre mesafede diğer arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için denize giriyorlar. Bu arada çevredeki insanların o kadar seslenmelerine rağmen kişi oturduğu için ve motor sesinden duymuyor ve bu çarpma gerçekleşiyor. Kişi orada denize girenlerin olduğunu bilmesine rağmen nasıl bir akıl tutulması ve nasıl bir delilikse orada o şekilde sürat yaparak eşimin hayatını sonlandırıyor. Davamızı sonuna kadar devam ettireceğiz, mümkün olan en yüksek cezayı alması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu



'ADALET YERİNİ BULMALI'

Elvan Taşdöğen'in ağabeyi Güner Fırat ise "Burada bir insan ölmüş ölen öldüğüyle kalmamalı. Sadece adalet istiyoruz biz adalete inanan insanlarız. Sadece kardeşimin kanı yerde kalsın istemiyoruz" ifadesini kullandı.

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