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Haberler Balıkesir 18 aracın karıştığı kazada bir kişi öldü, 10 kişi yaralandı

18 aracın karıştığı kazada bir kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Balıkesir'de salça yüklü TIR'dan yola dökülen salçalar büyük bir trafik kazasına yol açtı. 18 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

18 aracın karıştığı kazada bir kişi öldü, 10 kişi yaralandı
AA

24.10.2021, 00:29

Balıkesir-Bursa Kara Yolu 15. kilometresi Yeniköy mevkisinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen 10 AGD 046 plakalı salça yüklü TIR'dan yola dökülen salçalardan dolayı kayan 18 araç birbirine çarptı.

Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre araçlarda bulunanlardan bir kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla en yakındaki hastanelere götürüldü.

Ekipler yol temizleme ve araçları kaldırma çalışmasını sürdürüyor. Ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.

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