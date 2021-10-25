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Haberler Balıkesir Kazdağları'nda korkutan yangın! Ekipleri alarma geçirdi

Kazdağları'nda korkutan yangın! Ekipleri alarma geçirdi

Son dakika... Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağlarında çıkan yangına 3 helikopter, 12 arasöz ve çok sayıda ekip müdahale edildi. 70 dönümlük bir alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı.

Kazdağları’nda korkutan yangın! Ekipleri alarma geçirdi
AA

25.10.2021, 09:41 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021, 11:12

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Dereli mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenden yangın başladı.

İhbar üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Alevlere 3 helikopterle havadan, 3 ilk müdahale aracı, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı ve bir dozerle karadan müdahale edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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