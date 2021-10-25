Haberler Balıkesir Kazdağları'nda korkutan yangın! Ekipleri alarma geçirdi

Kazdağları'nda korkutan yangın! Ekipleri alarma geçirdi

Son dakika... Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağlarında çıkan yangına 3 helikopter, 12 arasöz ve çok sayıda ekip müdahale edildi. 70 dönümlük bir alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı.

AA 25.10.2021, 09:41 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021, 11:12