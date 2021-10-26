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Haberler Balıkesir Denizlerde hayalet ağ ile mücadele sürüyor

Denizlerde hayalet ağ ile mücadele sürüyor

26.10.2021

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında Bandırma açıklarında 5 bin metrekarelik hayalet ağ çıkarıldı. Deniz memelilerinin yüzde 45'i, deniz kuşlarının yüzde 25'i ve deniz kaplumbağası türleri hayalet ağlardan etkileniyor.

■ SUAT SALGIN

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