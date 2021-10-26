Denizlerde hayalet ağ ile mücadele sürüyor

BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında Bandırma açıklarında 5 bin metrekarelik hayalet ağ çıkarıldı. Deniz memelilerinin yüzde 45'i, deniz kuşlarının yüzde 25'i ve deniz kaplumbağası türleri hayalet ağlardan etkileniyor.

■ SUAT SALGIN