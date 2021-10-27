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Haberler Balıkesir Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

27.10.2021

BALIKESİR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Balıkesir, İstanbul ve Düzce'de düzenlenen eş zamanlı FETÖ operasyonlarında yakalanan 15 zanlının işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 12'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi. 15 Ekim'de yürütülen soruşturmada, örgütün sivil mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 15 zanlının yakalanması amacıyla çalışma başlatılmıştı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6'sı kamu görevlisi 15 şüpheli yakalanmıştı.

■ SUAT SALGIN

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