Doğaseverler buluştu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sıra dışı bir festivale ev sahipliği yaptı. Eşsiz doğası ile adrenalin sporlarına ev sahipliği yapan ve kamp tutkunlarının gözdesi haline gelen Sındırgı'daki Yaylabayır kırsal mahallesinde Kamp, Karavan ve Off-road Festivali düzenlendi. Kamp, karavan, off-road kulüpleri, doğa sporu tutkunları ve motor gruplarının bir araya geldiği 2 gün süren dolu dolu festivalde yöre halkının doğal ürünlerini sergilediği stantların yanında, kamp, karavan ve off-road ekipman satıcıları da stant açtı.

Katılımcılar eşsiz doğanın keyfini çıkarırken ziyaretçiler de ATV araçları ve atlarla safariye çıktı. Trekking, yöresel gösteriler, konserler de bu festivalde hayat buldu. Off-road gösterilerinin yanında, katılımcılar birbirinden farklı yarışmalarla doyasıya eğlenirken Sındırgı kültürünü aktaran folklor gösterileri, güreş kulübü gösterileri de göz doldurdu. Bu yıl ilki düzenlenen festivale dünyanın ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 600'e yakın off-road aracı ve bine yakın karavan, yüzlerce ATV aracı, 10 bine yakın kişi katıldı. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Buraya aşağı yukarı bine yakın çadır kuruldu. İnsanlar burada kamp malzemeleriyle beraber arkadaşını, eşini, dostunu, ailesini getirdiler. Bir ilk olarak gerçekleştirdiğimiz bu festivali geleneksel hale getireceğiz" dedi.

■ SUAT SALGIN