Balıkesir’de ’Mavi Bayraklı Plaj’ sayısı artırılacak

Balıkesir'in sahip olduğu 36 Mavi Bayrak sayısının Vali Hasan Şıldak öncülüğünde başlatılan Mavi Bayrak Çalışması ile arttırılması amaçlanıyor.

Mavi bayrak alma potansiyeline sahip plajların sayısının arttırılması için yapılacakların görüşüldüğü toplantıya Vali Hasan Şıldak'ın yanı sıra Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr.Serkan Kadir Keskin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanı Vehbi Yörük, Balıkesir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörü Tülin Akgül, Ayvalık, Gömeç ve Edremit Belediyelerinden temsilciler, TÜRÇEV Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş, Mavi Bayrak alma kapasitesine sahip plajlarda bulunan tesislerin ve sitelerin sorumluları katıldı.





Vali Şıldak, Mavi Bayrak sayısının arttırılmasının Balıkesir'in turizm açısından gelişmesine hız kazandıracağını ve bu yönde yapılacak çalışmaların çok önemli olduğunu dile getirdi.