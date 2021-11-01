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Haberler Balıkesir Sahte içki baskınında 2 kişi gözaltına alındı

Sahte içki baskınında 2 kişi gözaltına alındı

Sahte içki baskınında 2 kişi gözaltına alındı

1.11.2021

BALIKESİR'DE yapılan sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken, 90 litre etil alkol ele geçirildi. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, daha önceden belirlenen adrese yapılan operasyonda içki üretiminde kullanılan 90 litre etil alkol ele geçirdi. Yapılan baskında 2 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

■ SUAT SALGIN

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