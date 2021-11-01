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Haberler Balıkesir Yoldan çıkan traktör şarampole devrildi

Yoldan çıkan traktör şarampole devrildi

Yoldan çıkan traktör şarampole devrildi

1.11.2021

BALIKESİR'İN İvrindi ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü hayatını kaybederken, eşi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Karaçepiş kırsal mahallesinde meydana gelen traktör kazasında tarladan dönen traktörde meydana gelen arıza sonucu 10 P 2081 plakalı traktör yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu traktör sürücüsü 78 yaşındaki Mehmet Üzümcü olay yerinde hayatını kaybetti, eşi Ümmühan Sürücü ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

■ SUAT SALGIN

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