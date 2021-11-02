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Haberler Balıkesir Balıkesir'de feci kaza! Zeytin ağacına çarparak durdu

Balıkesir'de feci kaza! Zeytin ağacına çarparak durdu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde otomobil zeytinlik alana girerek zeytin ağacına çarparak durdu. 2 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir’de feci kaza! Zeytin ağacına çarparak durdu
İHA

02.11.2021, 16:33

Edinilen bilgilere göre, kaza Güre Mahallesi Hattusa karşısı Doğa Hayat Yaşlı Bakımevi arkasında meydana geldi. 16 DY 677 plakalı araç bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek zeytinlık alana girdi. Otomobil zeytin ağacına çarparak durdu.

Kazaya Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti. 2 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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