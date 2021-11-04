  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Yola saçılan paraları toplayıp gitti

Yola saçılan paraları toplayıp gitti

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde bir fatura ödeme merkezinden çıkan vatandaşın düşürdüğü paraları yoldan geçen bir sahıs tek tek toplayıp gitti. O ânlar kameralara yansıdı.

Yola saçılan paraları toplayıp gitti
İHA

04.11.2021, 18:05 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021, 18:12

Olay 17 Eylül Mahallesi Kaşif Acar Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan fatura ödeme merkezine gelen vatandaş, işlemini yaptıktan sonra iş yerinden çıktı.

Caddede ilerleyen vatandaşın poşetindeki paralar yere düşmeye başladı. Vatandaş düşen paralarından habersiz yoluna devam etti.

Bu sırada yoldan geçen bir şahıs, yoldaki paraları görüp toplamaya başladı.

Bir ara ayağı takılan şahıs, tekrar kalkarak paraları rahat bir şekilde toplayıp gitti. O ânlar kameralara böyle yansıdı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yola saçılan paraları toplayıp gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.