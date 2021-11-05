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Haberler Balıkesir Abi-kardeş aynı gün yaşamını yitirdi

Abi-kardeş aynı gün yaşamını yitirdi

Abi-kardeş aynı gün yaşamını yitirdi

5.11.2021

BALIKESİR Manyas'ta iki kardeş aynı gün vefat etti. Kulak mahallesinde ikamet eden Ali Aslan (92) ile kardeşi Nuri Aslan (86), aynı gün yaşamını yitirdi. Dört çocuk babası olan Ali ve Nuri Aslan kardeşlerden Ali Aslan sabah vefat ederken, uzun süreden beri hasta olan kardeşi Nuri Aslan ise akşam saatlerinde öldü.

İki kardeşin aynı gün çoklu organ yetmezliğinden dolayı vefat etmeleri ailelerini üzdü. Cenazeler ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

■ SUAT SALGIN

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