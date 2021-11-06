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Haberler Balıkesir Balıkesir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Balıkesir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Balıkesir’de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı
AA

06.11.2021, 13:49

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye finans sağladığı belirlenen ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilen hükümlünün yakalanması için operasyon başlatıldı.

Kanun Hükmünde Kararname ile faaliyetine son verilen bir derneğe kaydının bulunduğu belirlenen hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.

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