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Haberler Balıkesir Balıkesir'de polis ve jandarmadan huzur uygulaması

Balıkesir'de polis ve jandarmadan huzur uygulaması

Balıkesir'de jandarma ve polis ekiplerinin ayrı ayrı yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 75 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalarda, bin 139 sentetik hap, 69 gram esrar, 2,82 bonzai, 16 gram kenevir tohumu, 2 adet hassas terazi, 121 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 21 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir’de polis ve jandarmadan huzur uygulaması
İHA

06.11.2021, 10:22

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gönen, Gömeç, İvrindi, Karesi, Kepsut ve Susurluk ilçelerinde 2-3-4 Kasım 2021 tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 31 şüpheliyi gözaltına alırken, 1 adet tabanca, 543 tabanca fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 adet bıçak ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise Ayvalık, Bandırma, Dursunbey ve Edremit İlçelerinde yaptıkları çalışmalarda 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu yapılan aramalarda ise 7 adet ruhsatsız tabanca, 81 adet fişek ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak Edremit, Erdek ve Bigadiç İlçelerinde yapılan 13 ayrı operasyonda ise 24 şüpheli gözaltına alındı.

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