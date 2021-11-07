Balıkesir’de FETÖ firarisi yakalandı

BALIKESİR'İN Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlilerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, hakkında 6 yıl 3 ay hüküm verilmiş ve Yargıtay'ca verilen kararı onanan bir kişi tutuklanarak Burhaniye T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

■ SUAT SALGIN