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Haberler Balıkesir Balıkesir’de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

Balıkesir’de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

Balıkesir’de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

7.11.2021

BALIKESİR'İN Edremit ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kadın ile fuhuşa aracılık ettikleri ileri sürülen 4 şüpheli yakalandı. 8 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında bir adet otomatik tüfek, 19 tabanca mermisi ve 2 bin 300 TL ele geçirildi. Operasyonda yakalanan ve haklarında mağdur olarak işlem yapılan Özbekistan uyruklu kadınlar S.M. (39) ve J.M.'nin (43) sınır dışı edileceği belirtildi. Şüpheliler A.F.D. (43) , İ.T. (53), M.A. (55) ve Ş.A. (65) ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

■ SUAT SALGIN

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