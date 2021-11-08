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Haberler Balıkesir Bandırma'da fuhuş operasyonu

Bandırma'da fuhuş operasyonu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrasında 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Bandırma’da fuhuş operasyonu
İHA

08.11.2021, 11:41 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021, 11:43

Bandırma Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrasında 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar haklarında hazırlanan evrak ile birlikte adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgilere göre, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından ilçedeki masaj salonlarında fuhuş gerçekleştirildiği bilgisinin alınması üzerine operasyon yapıldı. Operasyon sonrasında 8'i kadın olmak üzere 9 kişi gözaltına alınırken, mağdur sıfatı ile de yaklaşık 150 kişinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi. Gözaltına alınan zanlılar fuhuşa teşvik, fuhuşa aracılık ve fuhuşa zorlama suçundan tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildikleri öğrenildi.

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