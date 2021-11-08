Çekmeyi unuttuğu el freni sonu oldu

BALIKESİR'İN Gömeç ilçesinde el frenini çekmeyen traktör sürücüsü, hayatını kaybetti. Gömeç'in kırsal mahallelerinden Ulubeyler'de, tarladan traktörüyle evinin önüne gelen Tahsin Yıldız (69) aracından inip evine girmek istedi. Ancak park ettiği traktörün yokuş aşağı kaymaya başladığını fark eden Yıldız, koşarak el frenini çekmek istedi. Bu sırada dengesini kaybeden evli ve 1 çocuk babası Yıldız, arka tekerleğin altında kalarak hayatını kaybetti.

■ SUAT SALGIN