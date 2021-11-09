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Haberler Balıkesir Balıkesir'de aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Balıkesir'de aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Balıkesir’de aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
AA

09.11.2021, 17:55 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021, 18:07

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye finans sağladığı ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilen hükümlünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkartılan şüpheli astsubay, Burhaniye TEM Büro Amirliği Görevlilerince Cumhuriyet Mahallesi'nde saklandığı yerde yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.

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