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Haberler Balıkesir Balıkesir’de FETÖ mensupları yakalandı

Balıkesir’de FETÖ mensupları yakalandı

9.11.2021

BALIKESİR Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/ PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında finans yapılanması içerisinde "mütevelli/esnaf heyeti" olarak faaliyet yürüttüklerine dair beyanlar, teşhisler, ihbarlar ile banka, dernek ve müzahir kurum kayıtları bulunan kişilere operasyon düzenledi. İl merkezinde 12 ve Burhaniye ilçesinde 1 kişi olmak üzere 13 şüpheliye eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 11'i yakalanarak gözaltına alındı.
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