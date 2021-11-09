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Haberler Balıkesir Karşıya geçmek istedi otomobil altında kaldı

Karşıya geçmek istedi otomobil altında kaldı

Karşıya geçmek istedi otomobil altında kaldı

9.11.2021

BALIKESİR'DE yolun karşısına geçmeye çalışan 50 yaşındaki Aynur Tütüncü, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, Edremit ilçesinde meydana geldi. Y.S. yönetimindeki 10 YS 436 plakalı otomobil, Çanakkale-Balıkesir kara yolu Yolören mahallesi mevkiinde karşıya geçen Aynur Tütüncü'ye çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tütüncü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Y.S. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI

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