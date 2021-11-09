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Haberler Balıkesir Refüje çarpan araç takla attı, bir kişi yaralandı

Refüje çarpan araç takla attı, bir kişi yaralandı

Balıkesir’in Edremit ilçesi Kalkım Çevre Yolunda, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobil ile refüje çarptı. Kazada araç takla atarken, bir kişi hafif yaralandı.

Refüje çarpan araç takla attı, bir kişi yaralandı
İHA

09.11.2021, 18:12

Edinilen bilgiye göre, kaza Tuzcumurat Mahallesi Kalkım Çevre Yolu üzeri Dereli yol kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ersin E. yönetimindeki 10 LE 651 plakalı otomobil yoldan çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil ters döndü.

Araç sürücüsü hafif yaralı olarak araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Yaralıya ilk müdahaleyi Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yaptı ve sağlık ekiplerine teslim etti. İtfaiye ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemleri aldı.

Takla atan araç daha sonra çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili araştırma başlatıldı.

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