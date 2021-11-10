Finans yapılanmasına Balıkesir’de 11 gözaltı

BALIKESİR'DE FETÖ'nün finans yapılanması içerisinde 'Mütevelli/Esnaf Heyeti' olarak faaliyet yürüttüklerine dair beyan, teşhis ve ihbar bulunan 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Belirlenen 13 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

■ SUAT SALGIN