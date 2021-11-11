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Manisa'da kaçak şarap ele geçirildi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir şahsa ait ev ve eklentilerinde jandarma tarafından yapılan aramada bin 220 litre kaçak şarap,variller ile su bidonları içerisinde ele geçirildi.

Manisa’da kaçak şarap ele geçirildi
İHA

11.11.2021, 17:21 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021, 17:37

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Yeniharmandalı Mahallesinde bir şahsa ait ev ve eklentilerinde kaçak alkol istihbaratını alan jandarma ekipleri, H.E. (61) isimli şahsın ev ve eklentilerine operasyon düzenledi. Adli makamlardan alınan arama kararının ardından Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, JASAT timi ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından H.E isimli şahsın Alaybey ve Yeniharmandalı Mahallelerinde bulunan ev ve eklentilerinde alkollü içki olduğu değerlendirilen 1.220 litre kaçak şarap, variller ve su bidonları içerisinde ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek şüpheli H.E. hakkında adli tahkikata başlandı.

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