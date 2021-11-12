  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Balıkesir'de 274 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Balıkesir'de 274 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 274 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı. Ekiplerce gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Balıkesir’de 274 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
AA

12.11.2021, 20:31

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu Balıkesir ve İstanbul'da yaşayan 8 şüphelinin suç işlemek amacıyla örgüt kurarak uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi.

Zanlıların adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 274 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Ekiplerce gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Narkotik köpeği Zela, görevini Bella'ya devretti

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balıkesir'de 274 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.