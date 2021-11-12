Otomobil direğe çarptı 3 kişi yaralandı

BALIKESİR Edremit'te kontrolden çıkan ticari araç, petrol istasyonu önündeki elektrik direğine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Kocaseyit Havalimanı yakınında bulunan petrol istasyonu önünde meydana geldi. 26 VL 961 plakalı ticari araç direksiyon hakimiyetini kaybederek petrol istasyonu önünde bulunan elektrik direğine çarparak durdu. Kazaya itfaiye ekipleri müdahale ederek yaralıları sıkıştıkları araçtan çıkardı. Kazada yaralanan Sami T, İbrahim K. ve Süleyman S. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastanede tedavi altına alındı.
■ SUAT SALGIN
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