Balıkesir’de 35 şahsa Huzur operasyonu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve bağlı Grup Amirliği görevlilerince düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli şahıs, TCK-220 Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde Silah Kaçakçılığı Yapmak, Uyuşturucu/Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alınırken, şüpheli şahısların adreslerinde yapılan aramalarda; 9 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği, 1 çelik yelek, 64 adet fişek, 67 gr metamfetamin, 24 av tüfeği kartuşu, 1.34 gr esrar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen, 5 şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.





İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla İl Merkezinde, Ayvalık, Bandırma, Erdek, Gönen, Sındırgı ve Susurluk İlçelerinde 12.11.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 18 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 6 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 98 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.





Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Burhaniye, Edremit, Gömeç, Havran, İvrindi, ve Marmara ilçelerinde 11 Kasım 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince; 2021-2022 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitimin başlaması dikkate alınarak, çocuklarımızın huzur ve güven içerisinde okullarına gidiş, gelişlerini sağlamak ve servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek amacıyla, 11 Kasım 2021 tarihinde "Okul Servis Araçlarına" yönelik özel denetim faaliyeti icra edilmiştir.

Yapılan denetimler sonucunda 707 araç kontrol edilirken, 25 araca 19 bin 772 TL idari para cezası uygulandı ve 5 araç trafikten men edildi.