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Haberler Balıkesir Polis katili suç makinesi çıktı

Polis katili suç makinesi çıktı

Balıkesir’in Havran ilçesinde polis memuru Abdülkadir Güngör’ü sehit eden Devrim Erdem’in sicili kabarık çıktı. Çok sayıda suçtan kaydı olan Erdem’in daha önce de İzmir’in Menemen ilçesinde polisle çatıştığı, kısa süre cezaevinde yatıp çıktığı ögrenildi.

Polis katili suç makinesi çıktı

13.11.2021

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çıkan çatışmada polis memuru Abdulkadir Güngör'ü şehit eden Devrim Erdem suç makinesi çıktı. Daha önce silah tehdidiyle onlarca soygun yapan, yakalanmamak için polise ateş açan ve yakalandıktan sonra cezaevine gönderilen ve kısa süre yattıktan sonra salınan Erdem bu kez de memur Güngör'ü şehit etti.


Şehit edilen polis memuru Abdülkadir Güngör, 1 çocuk babasıydı.

SİLAHLI SOYGUN DA VAR
Erdem'in daha önce defalarca uyuşturucu satıcılığı ve silahlı soygun yaptığı öğrenildi. Tam bir suç makinesi çıkan Devrim Erdem'in 2004 yılında onlarca benzin istasyonunu silah tehdidiyle soyduğu, İzmir'in Menemen ilçesinde, kendisini yakalamak için gelen polis memuruna kurşun yağdırdığı, şarjörünü değiştirirken yakalanarak cezaevine gönderildiği ancak daha sonra çıkan infaz yasaları sonucu verilen ceza indirimleriyle yeniden salınan Erdem'in 2014'te bir soygun daha yaparak yeniden cezaevine girdiği öğrenildi. Devrim Erdem'in bir taksiyi gasp edip üstüne bir de bir genç kızı kaçırıp rehin aldığı da iddia edilirken, ailesinin de İzmir'de oturduğu öğrenildi.

SUAT SALGIN

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