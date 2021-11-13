Polis katili suç makinesi çıktı

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çıkan çatışmada polis memuru Abdulkadir Güngör'ü şehit eden Devrim Erdem suç makinesi çıktı. Daha önce silah tehdidiyle onlarca soygun yapan, yakalanmamak için polise ateş açan ve yakalandıktan sonra cezaevine gönderilen ve kısa süre yattıktan sonra salınan Erdem bu kez de memur Güngör'ü şehit etti.



Şehit edilen polis memuru Abdülkadir Güngör, 1 çocuk babasıydı.

SİLAHLI SOYGUN DA VAR

Erdem'in daha önce defalarca uyuşturucu satıcılığı ve silahlı soygun yaptığı öğrenildi. Tam bir suç makinesi çıkan Devrim Erdem'in 2004 yılında onlarca benzin istasyonunu silah tehdidiyle soyduğu, İzmir'in Menemen ilçesinde, kendisini yakalamak için gelen polis memuruna kurşun yağdırdığı, şarjörünü değiştirirken yakalanarak cezaevine gönderildiği ancak daha sonra çıkan infaz yasaları sonucu verilen ceza indirimleriyle yeniden salınan Erdem'in 2014'te bir soygun daha yaparak yeniden cezaevine girdiği öğrenildi. Devrim Erdem'in bir taksiyi gasp edip üstüne bir de bir genç kızı kaçırıp rehin aldığı da iddia edilirken, ailesinin de İzmir'de oturduğu öğrenildi.

SUAT SALGIN