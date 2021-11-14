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Haberler Balıkesir Ayvalık’ta sis ve puslu hava etkili oldu

Ayvalık’ta sis ve puslu hava etkili oldu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde sis ve pus etkili oldu. Balıkesir-Bursa, Balıkesir-İzmir ve Balıkesir-Edremit karayollarında görüş mesafesinin zaman zaman 40 metreye düşmesine rağmen karayolu ulaşımında herhangi bir aksamanın meydana gelmediği öğrenildi.

Ayvalık’ta sis ve puslu hava etkili oldu
İHA

14.11.2021, 16:57

Ayvalık'ta bazı balıkçı tekneleri sis nedeniyle denize açılamazken, deniz ulaşımında da olumsuzlukların yaşandığı bildirildi. Bazı vatandaşlar ise sisli havada bile Ayvalık'ın bir başka güzel olduğunu belirmesi dikkatlerden kaçmadı.



Öte yandan; Balıkesir merkez başta olmak üzere kent genelinde etkili olan sis dolayısıyla Balıkesir-Bursa, Balıkesir-İzmir ve Balıkesir-Edremit karayollarında görüş mesafesinin zaman zaman 40 metreye düşmesine rağmen karayolu ulaşımında herhangi bir aksamanın meydana gelmediği öğrenildi.

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