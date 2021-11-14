Ayvalık’ta sis ve puslu hava etkili oldu

Ayvalık'ta bazı balıkçı tekneleri sis nedeniyle denize açılamazken, deniz ulaşımında da olumsuzlukların yaşandığı bildirildi. Bazı vatandaşlar ise sisli havada bile Ayvalık'ın bir başka güzel olduğunu belirmesi dikkatlerden kaçmadı.





Öte yandan; Balıkesir merkez başta olmak üzere kent genelinde etkili olan sis dolayısıyla Balıkesir-Bursa, Balıkesir-İzmir ve Balıkesir-Edremit karayollarında görüş mesafesinin zaman zaman 40 metreye düşmesine rağmen karayolu ulaşımında herhangi bir aksamanın meydana gelmediği öğrenildi.