Ayvalık'ta bazı balıkçı tekneleri sis nedeniyle denize açılamazken, deniz ulaşımında da olumsuzlukların yaşandığı bildirildi. Bazı vatandaşlar ise sisli havada bile Ayvalık'ın bir başka güzel olduğunu belirmesi dikkatlerden kaçmadı.
Öte yandan; Balıkesir merkez başta olmak üzere kent genelinde etkili olan sis dolayısıyla Balıkesir-Bursa, Balıkesir-İzmir ve Balıkesir-Edremit karayollarında görüş mesafesinin zaman zaman 40 metreye düşmesine rağmen karayolu ulaşımında herhangi bir aksamanın meydana gelmediği öğrenildi.
Ayvalık’ta sis ve puslu hava etkili oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.