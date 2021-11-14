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Haberler Balıkesir Dede ve küçük torunu trafik kazası kurbanı

Dede ve küçük torunu trafik kazası kurbanı

Dede ve küçük torunu trafik kazası kurbanı

14.11.2021

BALIKESİR'DE otomobilin çarptığı Karani Mimsar (71) ile torunu Arda Alef (15) yaşamını yitirdi. Kaza, önceki gün saat 21.00 sıralarında Bandırma- Gönen karayolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen dede ve toruna, Nedim Odabaş (54) yönetimindeki otomobil çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mimsar Karani ve Arda Alef'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza sonrası şok geçiren sürücü, vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi. Nedim Odabaş gözaltına alındı.

■ SUAT SALGIN

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