Türkiye'nin ilk "maden" lisesi açılıyor

TÜMAD madencilik tarafından yapımı üstlenilen ve yaklaşık 11 milyon liraya mal edilen lisede konferans salonundan kütüphaneye, müzik ve resim odalarından laboratuvarlara kadar birçok alan yer alıyor.

Özellikle bünyesinde bulunan ve yaklaşık 1 milyon liralık maden laboratuvarı da yine Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyor. Söz konusu laboratuvar, maden sahalarından bulunan laboratuvarların benzerinden oluşuyor.

Sadece teorik eğitimin yer almayacağı lisede öğrenciler Türkiye'nin doğal zenginliklerini dokunarak ve hissederek öğrenecek. Okul sıralarından öğretmelerden ve sektörün önde gelen isimlerinden ders alacak öğrenciler bilgilerini ise madenlerde yaşayarak tatbik edecek. Lisenin mezunları böylece hem "alaylı" hem de "mektepli" olacak



STAJ VE İSTİHDAM İMKANI

Şu anda 144 öğrencinin eğitim gördüğü lise tam kapasite faaliyete geçtiğinde 544 öğrenciyi madenlere hazırlayacak. Bölgedeki madencilik alanında faaliyet gösteren firmalar da okuldaki öğrenciler staj ve istihdam imkanı sağlayacak. Geçtiğimiz yıl Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kıran madencilik sektörünün yeni kahramanlarının yetişeceği okulun açılışı da 14 Ocak Cuma günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla gerçekleşecek. Yaklaşık 2 yıl önce temelleri atılan lisenin yapımı tamamlanarak, Milli Eğitim Bakanlığına teslim edildi. Lise 2020-2021'de salgın nedeniyle uzaktan eğitime başladı.