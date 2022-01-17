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Haberler Balıkesir Avlanmak için Manyas Gölü'ne açılıp kaybolmuştu! Kayıp balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor

Avlanmak için Manyas Gölü'ne açılıp kaybolmuştu! Kayıp balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor

Balıkesir’de, avlanmak için Manyas Gölü’ne açılan balıkçı Osman Arı’yı (61) arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda ekiplerin yanı sıra iz takip ve arama köpekleri de ye alıyor.

DHA

17.01.2022, 13:49

Avlanmak için Manyas Gölü’ne açılıp kaybolmuştu! Kayıp balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor

Manyas ilçesi, kırsal Akçaova Mahallesi'nde balıkçılık yaparak geçimini sağlayan evli ve iki çocuk babası Osman Arı, dün saat 06.30 sıralarında otomobiliyle, teknesinin bulunduğu kırsal Hamamlı Mahallesi'ne gitti. Arı, burada teknesini alarak Manyas Gölü'ne açıldı. Arı'nın eve dönüş saati olan 11.00'de geri gelmemesinden şüphelenen eşi ve oğlunun durumu jandarmaya bildirmesi üzerine gölde arama çalışması başlatıldı.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin göl ve kıyıda başlattığı arama çalışmalarında Osman Arı'ya ait olduğu tespit edilen tekne, sazlıkların arasında çalışır halde bulundu. Arı'nın son olarak görüldüğü bölgede arama çalışmalarına dalgıç ekipleri de destek verirken, herhangi bir ize rastlanılmadı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verilen çalışmalara, sabah göl yüzeyinin buz tutması nedeniyle saat 10.30 sıralarında yeniden başlandı.